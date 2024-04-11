HÜDAPAR Malatya İl Başkanı hayatını kaybetti

HÜDAPAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer namaz kılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dönmezer vefat etti. Dönmezer’in vefatının ardından AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başsağlığı diledi.

HÜDAPAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer’in yatsı namazını kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

“SABIRLAR VE METANET DİLİYORUM”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve şüphesiz yine O'na döneceğiz.' HÜDAPAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer Beyefendi, namazda secdede geçirdiği kalp krizi sonrası gerçek yurduna göçtü. Hepimize de daha yakın zamanda geçirilen bir seçim süreci sonrası dünya hayatının tüm meşgalesinin ve esasen hayatın anlamının ne olduğunun ibretini bırakarak gitti. Mekânı cennet olsun. Geride bıraktığı ailesine, çocuklarına, sevenlerine ve tüm camiasına başsağlığı, sabırlar ve metanet diliyorum” dedi.

“YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM”

Eski Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Vefat eden Hür Dava Partisi Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” diyerek başsağlığı diledi.