- Sağlık

11 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

11 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

11 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Topgül Eczanesi

 Akpınar Mahallesi, Buhara Caddesi, MATİM İş Merkezi karşısı, Ziraat Bankası yanı, No:123/C

24 saat açık

Özbay Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B

24 saat açık

Bereket Eczanesi

İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi, No:35/3A

24 saat açık

Dörtyol Eczanesi

Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12, Yeşilyurt

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi, Battalgazi/Malatya

24 saat açık”

 

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11 Nis 2024 - 13:00 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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