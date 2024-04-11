11 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 8 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
11 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Topgül Eczanesi
Akpınar Mahallesi, Buhara Caddesi, MATİM İş Merkezi karşısı, Ziraat Bankası yanı, No:123/C
24 saat açık
Özbay Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B
24 saat açık
Bereket Eczanesi
İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mahallesi, Abdulkadir Eriş Caddesi, No:35/3A
24 saat açık
Dörtyol Eczanesi
Fahri Kayahan Bulvarı, Nikâh Sarayı yanı, Konteyner Kent, No:12, Yeşilyurt
24 saat açık
Menengiç Eczanesi
Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85, Menengiç Eczanesi, Battalgazi/Malatya
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.