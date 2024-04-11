Çocuklara müjde Küçük Don Kişot'un Maceraları sinemalara geliyor

Küçük Don Kişot'un Maceraları isimli animasyon filmi 26 Nisan 2024’te sinemalarda vizyona girecek. Çocuklar için eğlenceli bir macera sunacak animasyon filmi Türkçe seslendirme ile 26 Nisan’da gösterime girecek. Animasyon filmi 3 iyi arkadaşın La Mancha denilen kasabadaki maceralarını konu edinecek.

Beklenen animasyon filmi Küçük Don Kişot'un Maceraları 26 Nisan 2024’te vizyona girecek. Yönetmenliğini Gonzalo Gutiérrez yaptığı film 1 saat 27 dakika sürecek ve Türkçe seslendirmeli olarak izlenilebilecek.

Animasyon filminin Türkçe seslendirmesini ise Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Özgün Aydın’ın yaptığı belirtiliyor.

FİLMİN HİKÂYESİ

“Biraz hayal gücü ile her şey mümkün olabilir” sloganıyla yayımlanan film 3 iyi arkadaşın La Mancha’da bir kasabadaki maceralarını konu ediniyor. Kasabaya gelen fırtınamsı canavar ile mücadele eden macera sever 3 arkadaş kasabayı korumaya çalışır fakat imkânsız bir görev onları beklemektedir. Alfonso, bu macerada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için mücadele ederken arkadaşlığın gücünü de keşfeder.

Kaynak: HABER MERKEZİ