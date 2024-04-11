Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen kazaları ve denetlemeleri bildirerek bazı uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım”
dedi.
KAÇ KAZA MEYDANA GELDİ?
Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamalara göre Ramazan Bayramının ilk günü 10 Nisan 2024’te:
“618 trafik kazası meydana geldi,
339 bin 285 araç denetlendi,
21 bin 807 araca hız ve radar işlemi yapıldı,
16 bin 650 araca diğer işlemler yapıldı.”
KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?
Bayram tatilinin ilk 5 gününde ise:
“3 bin 71 trafik kazası meydana geldi,
38 kişi hayatını kaybetti,
5 bin 26 kişi yaralandı.”
YERLİKAYA UYARIDA BULUNDU
İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek şu uyarılara yer verdi:
“Lütfen aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.