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Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramının ilk günü yapılan denetleme sayılarını ve bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarını açıklayarak bazı bilgilendirmelerde bulundu. Yerlikaya trafikte hız yapılmaması, emniyet kemerlerinin takılması ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi Kaç kişi vefat etti haber malatya mask
Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi Kaç kişi vefat etti haber malatya
Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi Kaç kişi vefat etti haber malatya
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Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen kazaları ve denetlemeleri bildirerek bazı uyarılarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım”

dedi.

Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

KAÇ KAZA MEYDANA GELDİ?

Yerlikaya’nın yapmış olduğu açıklamalara göre Ramazan Bayramının ilk günü 10 Nisan 2024’te:

“618 trafik kazası meydana geldi,

339 bin 285 araç denetlendi,

21 bin 807 araca hız ve radar işlemi yapıldı,

16 bin 650 araca diğer işlemler yapıldı.”

Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Bayram tatilinin ilk 5 gününde ise:

“3 bin 71 trafik kazası meydana geldi,

38 kişi hayatını kaybetti,

5 bin 26 kişi yaralandı.”

Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

YERLİKAYA UYARIDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek şu uyarılara yer verdi:

“Lütfen aşırı hız yapmayalım, araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”
Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?
Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

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11 Nis 2024 - 11:11 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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