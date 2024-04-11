11 Nis 2024 - 11:11 - Gündem

Bayram tatilinde kaç kaza meydana geldi? Kaç kişi vefat etti?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramının ilk günü yapılan denetleme sayılarını ve bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarını açıklayarak bazı bilgilendirmelerde bulundu. Yerlikaya trafikte hız yapılmaması, emniyet kemerlerinin takılması ve trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.