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Kahramanmaraş için uyarı yapıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş için uyarı yapıldı haber malatya mask
Kahramanmaraş için uyarı yapıldı haber malatya
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş için uyarı yapıldı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 06.30 ila 07.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Vadi, Avşar, Ağcalı mahallelerine,

Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Malik Ejder, Oruç Reis, Gayberli, Avşar mahallelerine,

Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Malik Ejder, Oruç Reis, Gayberli, Avşar mahallelerine, İstasyon Mahallesinde Bulunan İşletmelere, Erkenez ve Eyüp Sultan Mahallelerinde Bulunan İşletmelere,

Yarın 06.30 ila 07.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Ağcalı, Vadi ve Avşar Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş için uyarı yapıldı

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11 Nis 2024 - 10:34 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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