Kahramanmaraş için uyarı yapıldı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Yarın 06.30 ila 07.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Vadi, Avşar, Ağcalı mahallelerine,
Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Malik Ejder, Oruç Reis, Gayberli, Avşar mahallelerine,
Yarın 08.00 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Malik Ejder, Oruç Reis, Gayberli, Avşar mahallelerine, İstasyon Mahallesinde Bulunan İşletmelere, Erkenez ve Eyüp Sultan Mahallelerinde Bulunan İşletmelere,
Yarın 06.30 ila 07.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Ağcalı, Vadi ve Avşar Mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.