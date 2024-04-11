- Yaşam

Malatya Arapgir ilçesi yarın bu saatlere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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Malatya Arapgir ilçesi yarın bu saatlere dikkat haber malatya
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya Arapgir ilçesi yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Pacalı, Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Boğazlı mahallelerine,

Malatya Arapgir ilçesi yarın bu saatlere dikkat

15 Nisan 2024 Pazartesi günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

16 Nisan 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağı Bağlar, Cemalgürsel mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Malatya Arapgir ilçesi yarın bu saatlere dikkat

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11 Nis 2024 - 10:06 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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