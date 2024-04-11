Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı çok bulutlu 20 derece,
Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 20 derece,
Arapgir: Parçalı çok bulutlu 20 derece,
Arguvan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,
Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 21 derece,
Darende: Parçalı çok bulutlu 19 derece,
Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,
Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,
Kale: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,
Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 17 derece,
Pütürge: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,
Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 21 derece,
Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.