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Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; öğle saatlerinde Malatya’nın güney kesimlerinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya mask
Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya
Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak haber malatya
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

“Merkez: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu 19 derece,

Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 17 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 21 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.”

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11 Nis 2024 - 09:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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