Bayramın 2’nci günü Malatya’da hava nasıl olacak?

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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Arapgir: Parçalı çok bulutlu 20 derece,

Arguvan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,

Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 21 derece,

Darende: Parçalı çok bulutlu 19 derece,

Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanyol: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 18 derece,

Kale: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 17 derece,

Pütürge: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece,

Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 21 derece,

Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.”