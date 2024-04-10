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Malatya’da ağıl çöktü

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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da ağıl çöktü malatya haber mask
Malatya’da ağıl çöktü malatya haber
Malatya’da ağıl çöktü malatya haber
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da ağıl çöktü

Olay, Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayda 6 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.

Malatya’da ağıl çöktü

Hayvanlar ekiplerin yaptığı yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da ağıl çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Nis 2024 - 23:20 Malatya- Asayiş

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