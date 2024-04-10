Malatya’da ağıl çöktü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçüğün altında kalan 6 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Hekimhan ilçesi Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alt kısmı ağıl olarak kullanılan iki katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayda 6 büyükbaş hayvan enkaz altında kaldı.
Hayvanlar ekiplerin yaptığı yaklaşık 45 dakikalık bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.