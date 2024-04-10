Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya Adli Tıp Kurumu taşınıyor mu?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe bölgesinde bulunan Adli Tıp Kurumunun Battalgazi ilçesine taşınacağı iddiası tepki aldı. Konuya ilişkin yorumda bulunan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Adli Tıp Kurumunun bölgenin gelişimine katkı sağladığını ileri sürerek, “Yeşiltepe’nin kaderiyle kimse oynamasın” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19847711/malatya-adli-tip-kurumu-tasiniyor-mu



Deprem şehitliğinde buruk bayram “3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. Bu süreçte 3 bayram yaşandı. Bu bayram da Malatya Şehir Mezarlığındaki deprem şehitliğine giderek yakınlarının kabirleri başında duygu dolu anlar geçiren vatandaşlar, “3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz” dediler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19847937/deprem-sehitliginde-buruk-bayram-3-bayramdir-bayramin-gelip-gelmedigini-bilmiyoruz



Deprem şehitleri hüzünle anılıyor “En küçüğü 6 aylıktı” “Anlatılmaz yaşanır derler! Bir daha yaşanmasın”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken deprem bölgesinde buruk bir bayram geçiyor. O felakette yakınlarını kaybedenler önceki 2 bayramda olduğu gibi bu bayram da yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Onların anlattıkları ise yürekleri paramparça etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19848362/deprem-sehitleri-huzunle-aniliyor-en-kucugu-6-aylikti-anlatilmaz-yasanir-derler-bir-daha-yasanmasin



Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü. Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı. O anlar duygu dolu anlar yaşattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19848638/bayramda-babalarin-eli-opulur-minik-ruveyda-babasina-veda-etti



O iller arasında Malatya da var

Doğu Ekspresine rakip olabilecek yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ 19 Nisan 2024’te ilk seferini gerçekleştirecek. Tren gezisi kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya da var.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19850319/o-iller-arasinda-malatya-da-var



6 bin ağır hasarlı yıkılmayı bekliyor Malatya’da şimdiye kadar kaç konut yıkıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da yıkımı gerçekleştirilen konut sayısının 30 bin olduğunu bildirdi. Şehirde yıkımı bekleyen konut sayısı ise 6 bin… İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19850387/6-bin-agir-hasarli-yikilmayi-bekliyor-malatyada-simdiye-kadar-kac-konut-yikildi