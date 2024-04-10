10 Nis 2024 - 23:10- Gündem G:

Bugün Malatya’da neler oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? 10 Nisan 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu malatya haber mask
Bugün Malatya’da neler oldu malatya haber
Bugün Malatya’da neler oldu malatya haber
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya Adli Tıp Kurumu taşınıyor mu?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe bölgesinde bulunan Adli Tıp Kurumunun Battalgazi ilçesine taşınacağı iddiası tepki aldı. Konuya ilişkin yorumda bulunan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, Adli Tıp Kurumunun bölgenin gelişimine katkı sağladığını ileri sürerek, “Yeşiltepe’nin kaderiyle kimse oynamasın” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19847711/malatya-adli-tip-kurumu-tasiniyor-mu

Bugün Malatya’da neler oldu?


Deprem şehitliğinde buruk bayram “3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. Bu süreçte 3 bayram yaşandı. Bu bayram da Malatya Şehir Mezarlığındaki deprem şehitliğine giderek yakınlarının kabirleri başında duygu dolu anlar geçiren vatandaşlar, “3 bayramdır, bayramın gelip gelmediğini bilmiyoruz” dediler.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19847937/deprem-sehitliginde-buruk-bayram-3-bayramdir-bayramin-gelip-gelmedigini-bilmiyoruz
Bugün Malatya’da neler oldu?


Deprem şehitleri hüzünle anılıyor “En küçüğü 6 aylıktı” “Anlatılmaz yaşanır derler! Bir daha yaşanmasın”

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçerken deprem bölgesinde buruk bir bayram geçiyor. O felakette yakınlarını kaybedenler önceki 2 bayramda olduğu gibi bu bayram da yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Onların anlattıkları ise yürekleri paramparça etti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19848362/deprem-sehitleri-huzunle-aniliyor-en-kucugu-6-aylikti-anlatilmaz-yasanir-derler-bir-daha-yasanmasin

Bugün Malatya’da neler oldu?


Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü. Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı. O anlar duygu dolu anlar yaşattı.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19848638/bayramda-babalarin-eli-opulur-minik-ruveyda-babasina-veda-etti

Bugün Malatya’da neler oldu?


O iller arasında Malatya da var

Doğu Ekspresine rakip olabilecek yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ 19 Nisan 2024’te ilk seferini gerçekleştirecek. Tren gezisi kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya da var.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19850319/o-iller-arasinda-malatya-da-var

Bugün Malatya’da neler oldu?


6 bin ağır hasarlı yıkılmayı bekliyor Malatya’da şimdiye kadar kaç konut yıkıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da yıkımı gerçekleştirilen konut sayısının 30 bin olduğunu bildirdi. Şehirde yıkımı bekleyen konut sayısı ise 6 bin… İşte detaylar…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19850387/6-bin-agir-hasarli-yikilmayi-bekliyor-malatyada-simdiye-kadar-kac-konut-yikildi

Bugün Malatya’da neler oldu?

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, deprem, son dakika malatya, yıkım, Hasar, Konut, Doğu Ekspresi, Mezopotamya Ekspresi, Irak, Pençe Kilit-2 operasyonu, şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Asrın felaketi, Bayram, deprem şehitleri, Malatya şehir mezarlığı, Deprem Şehitliği, Malatya Adli Tıp Kurumu, yeşilyurt, Yeşiltepe, BUSABAH Medya

10 Nis 2024 - 23:10 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL