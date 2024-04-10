Hatay’da ücretsiz taksi Bu fotoğraf Malatya’ya örnek olur mu?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. Bu süreçte 3 bayram da yaşandı ancak hiçbir şey o gün yaşanan acıları unutturamadı. Öte yandan depremlerden sonra Hatay, 1 buçuk milyonluk nüfusu ile tam anlamıyla bir aile oldu. Malatya’da ise maalesef durum o kadar vahim ki,

“Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor”

cümlesi şehri en iyi anlatan ifade oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 ay geçti. O gün yaşanan Asrın Felaketi asla unutulmadı, acıları ilk günkü gibi taze kaldı.

“BİZ BİZE YETERİZ HATAY”

Asrın Felaketinin en çok yıktığı şehirlerden biri Hatay’dı. O şehir öyle bir birlik oldu ki, herkese örnek olacak durumlar yaşandı. Öyle ki sosyal medyada bunun birçok örneğine rastlanıldı. Son olarak ise depremden dolayı yakınlarını kaybedenler için bir jest yapıldı. O jest taksicilerin mezarlıklardan ücretsiz ulaşım imkanı sağlamasıydı. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafta, taksilerin üzerine yapıştırılan kağıtta şöyle yazıyordu:

“Bugün bayram, biz bize yeteriz Hatay. Mezarlıklardan ücretsiz ulaşım. Hatay taksiciler ailesi”

ifadeleri yer aldı.

BU FOTOĞRAF MALATYA’YA ÖRNEK OLUR MU?

Bu fotoğrafa gelen binlerce yorum taksicileri tebrik eden ifadeleri içerdi. Peki, bu durum Malatya’ya örnek olur mu? Bilindiği üzere Malatya’da akla hayale gelmeyen her alanda yüzde 100’den daha fazla oranlarda zam yapılmış halde. Durum o kadar vahim bir hal aldı ki Malatyalılar ümitsizlik içinde. Hemen herkesin söylediği şey ise depremin kimseye ders olmadığı ifadeleri ile birlikte

“Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor”

cümlesi.

Bununla birlikte Hatay’da da fahiş fiyatlar olduğu söyleniyor ancak halkın birlikteliği bir şeyleri tolere eden bir hal alıyor. Malatya güzel günlere ve güzel insanlara özlem duyuyor.