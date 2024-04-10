- Yaşam

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

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Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte yarından itibaren açık olacak o büfelerin listesi…

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak malatya haber mask
Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak malatya haber
Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak malatya haber
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Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte yarından itibaren açık olacak o büfelerin listesi

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması ekmek büfeleri de bayramda hizmet verecek.

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALIYDI

Malatya Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre, MEGSAŞ Şirketi’ne bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacağından dolayı 2 ve 3. gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacak.

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

İŞTE O LİSTE

Bayram süresince hizmet verecek ekmek büfeleri:
Afet Evleri,
Ahmet Yesevi,
Emekliler Parkı,
Battalgazi Durağı,
Bostanbaşı,
Çevreyolu,
Çöşnük,

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

Doğu Garajı,
Emeksiz,
Eski Malatya,
Gedik,
Gelinciktepe,
İnönü,
Şehit Fevzi,
Karakavak,
Kernek,
Konak,
Köy Garajı,
Kuyuönü,
Battalgazi Devlet Hastanesi,
Malet Konteyner Kent,
Onbin Konutlar,

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

Paşaköşkü,
Sarıcıoğlu,
Sıtmapınarı,
Eski SGK Binası önü,
Şeyhbayram,
Tandoğan,
Tecde,
Temelli,
Toki,
Toki – 2,
Toki – 3,
Yeşiltepe Büfeleri.

Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

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10 Nis 2024 - 22:09 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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