Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte yarından itibaren açık olacak o büfelerin listesi…

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması ekmek büfeleri de bayramda hizmet verecek.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALIYDI

Malatya Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre, MEGSAŞ Şirketi’ne bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacağından dolayı 2 ve 3. gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacak.

İŞTE O LİSTE

Bayram süresince hizmet verecek ekmek büfeleri:

Afet Evleri,

Ahmet Yesevi,

Emekliler Parkı,

Battalgazi Durağı,

Bostanbaşı,

Çevreyolu,

Çöşnük,

Doğu Garajı,

Emeksiz,

Eski Malatya,

Gedik,

Gelinciktepe,

İnönü,

Şehit Fevzi,

Karakavak,

Kernek,

Konak,

Köy Garajı,

Kuyuönü,

Battalgazi Devlet Hastanesi,

Malet Konteyner Kent,

Onbin Konutlar,

Paşaköşkü,

Sarıcıoğlu,

Sıtmapınarı,

Eski SGK Binası önü,

Şeyhbayram,

Tandoğan,

Tecde,

Temelli,

Toki,

Toki – 2,

Toki – 3,

Yeşiltepe Büfeleri.