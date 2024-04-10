Malatyalılar dikkat! Yarından itibaren açık olacak

Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bayramın birinci günü dışında 34 ekmek satış büfesi de açık olacak. İşte yarından itibaren açık olacak o büfelerin listesi…
Malatya’da Ramazan Bayramı’nda vatandaşların mağduriyet yaşamaması ekmek büfeleri de bayramda hizmet verecek.
BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ KAPALIYDI
Malatya Büyükşehir Belediyesinin verdiği bilgilere göre, MEGSAŞ Şirketi’ne bağlı ekmek satış büfeleri Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olacağından dolayı 2 ve 3. gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 34 büfe 07.00 -17.30 açık kalacak.
İŞTE O LİSTE
Bayram süresince hizmet verecek ekmek büfeleri:
Afet Evleri,
Ahmet Yesevi,
Emekliler Parkı,
Battalgazi Durağı,
Bostanbaşı,
Çevreyolu,
Çöşnük,
Doğu Garajı,
Emeksiz,
Eski Malatya,
Gedik,
Gelinciktepe,
İnönü,
Şehit Fevzi,
Karakavak,
Kernek,
Konak,
Köy Garajı,
Kuyuönü,
Battalgazi Devlet Hastanesi,
Malet Konteyner Kent,
Onbin Konutlar,
Paşaköşkü,
Sarıcıoğlu,
Sıtmapınarı,
Eski SGK Binası önü,
Şeyhbayram,
Tandoğan,
Tecde,
Temelli,
Toki,
Toki – 2,
Toki – 3,
Yeşiltepe Büfeleri.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.