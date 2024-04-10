Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

Her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. Peki, kavrulmuş kayısı çekirdeği nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?
Malatya’da artık gelenekselleşmiş olan ve her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. İşte tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği tarifi:
MALZEMELER
1 su bardağı gün kurusu kayısı çekirdeği veya normal kayısı çekirdeği
Yarım çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Öncelikle çekirdekleri süzgece alıp yıkayın, fazla suyu gittikten sonra bir tavaya alın ve tuzunu ekleyin.
Kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun,
10-15 dk kavurduktan sonra hafif kararınca veya renk değiştirince ocaktan alın.
Afiyet olsun.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.