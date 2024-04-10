Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

Her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. Peki, kavrulmuş kayısı çekirdeği nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Malatya’da artık gelenekselleşmiş olan ve her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. İşte tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği tarifi:

MALZEMELER

1 su bardağı gün kurusu kayısı çekirdeği veya normal kayısı çekirdeği

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Öncelikle çekirdekleri süzgece alıp yıkayın, fazla suyu gittikten sonra bir tavaya alın ve tuzunu ekleyin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun,

10-15 dk kavurduktan sonra hafif kararınca veya renk değiştirince ocaktan alın.

Afiyet olsun.