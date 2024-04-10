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Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

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Her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. Peki, kavrulmuş kayısı çekirdeği nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Malatya’da vazgeçilmez ikramlık Kavrulmuş kayısı çekirdeği malatya haber
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Her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. Peki, kavrulmuş kayısı çekirdeği nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

Malatya’da artık gelenekselleşmiş olan ve her Malatyalının evinde bulunan tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği, bayramların vazgeçilmez ikramlıkları arasında bulunuyor. İşte tuzlu kavrulmuş kayısı çekirdeği tarifi:

Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

MALZEMELER

1 su bardağı gün kurusu kayısı çekirdeği veya normal kayısı çekirdeği
Yarım çay kaşığı tuz

Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği

YAPILIŞI

Öncelikle çekirdekleri süzgece alıp yıkayın, fazla suyu gittikten sonra bir tavaya alın ve tuzunu ekleyin.
Kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurun,
10-15 dk kavurduktan sonra hafif kararınca veya renk değiştirince ocaktan alın.
Afiyet olsun.

Malatya’da vazgeçilmez ikramlık: Kavrulmuş kayısı çekirdeği
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10 Nis 2024 - 22:01 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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