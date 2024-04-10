- Yaşam

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

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Ahşap yakma sanatı ateş ve çeşitli ağaçların buluşmasıyla oluşan göz alıcı bir süsleme sanatı olarak tabir ediliyor. Ahşap üzerine çizilen resimleri dekoratif hale getirmek için kızgın metal kalemle işlemler uygulanıyor.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor malatya haber mask
Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor malatya haber
Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor malatya haber
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Ahşap yakma sanatı ateş ve çeşitli ağaçların buluşmasıyla oluşan göz alıcı bir süsleme sanatı olarak tabir ediliyor. Ahşap üzerine çizilen resimleri dekoratif hale getirmek için kızgın metal kalemle işlemler uygulanıyor.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat Merkezi’nde Usta Öğreticilik yapan Emine Işık Toprak , BUSABAH Medya’ya bu sanatı anlattı.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

Usta Öğretici Emine Işık Toprak, ahşap yapma sanatına ilgisinin başladığı zamanları anlatarak,

“Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2002-2006 yıllarında heykel bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde sanat tasarım üzerine formasyon aldım. Bu sanatı seçmemdeki amaç üniversite yıllarında ahşap teknik dersinden esinlenerek ‘ahşaba daha fazla neler katabilirim’ diye düşündüm ve ilk zamanlar evde ahşap yakma sanatına başladım. Daha sonra usta öğretici belgesini aldım”

şeklinde konuştu.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

AHŞAP YAKMA SANATINDA KULLANILAN MALZEMELER

Ahşap yakma sanatının tarihçesinden ve kullanıldığı malzemelerden bahseden Emine Işık Toprak,

“Ahşap yapma tekniği 19. yüzyıl sonlarında insan ilk ateşle tanıştığı dönemlerden başlayıp bugüne kadar gelmiştir. Biz resmin ahşap üzerine transfer edilerek gölgelendirme tekniği uygulanarak ağaca ahşap süsleme denilmiş. Ahşap yakma sanatında kullandığımız malzemeler vardır. Bunlar kavak ağacı, kayın ağacı ve huş ağacıdır. En önemlisi bu tekniği yapmaya başlamak için ahşap yakma makinesi, zımpara makinesiyle zımpara yapıyoruz. Ardından resmi karbon kağıdıyla ahşabın üzerine çizmeye başlıyoruz ve bu aşamalardan sonra dolgu vermeyi arkasından son katı verniği atarak resmimizi tamamlıyoruz. Ahşap yakma tekniğini tamamladıktan sonra isteğe bağlı çerçevelere yerleştiriyoruz”

ifadelerini kullandı.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

OSMAN HAMDİ BEY ÇALIŞMALARINA YER VERİLİYOR

Usta Işık Toprak, ahşap sanatına ilk nereden başladığına ve daha çok hangi çalışmalara yer verdiğine vurgu yaparak,

“Ahşap yakma sanatında ilk olarak öğrenciler ışık ve gölgeyi daha iyi çözebilmeleri için resimlerini natürmort, yani cansız varlık ve nesne üzerine çizim yaparak başlıyorlar. Daha sonra serbest şekilde çalışmaya devam ederek çizimden sonra ahşap makinesiyle resimlerini yakıyorlar. Ahşap yakma sanatında en çok doğa manzaraları ve Osman Hamdi Bey çalışmalarına yer veriyoruz”

dedi.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

AHŞAP YAKMA SANATINA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Son olarak Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen sergiler sayesinde ahşap yakma sanatına ilgi arttığını söyleyen Işık Toprak,

“Ahşap yakma Halk Eğitim Merkezinde 2010 yılındı açıldı. Büyükşehir Belediyesinin bize verdiği bu imkanlardan ve yaptığı sergilerden dolayı insanlarımız bu alana daha fazla ilgi gösterdi ve kurslarımızda öğrenci sayımız arttı. Malatya Park AVM, Halk Eğitim fuaye alanı, Semt Konakları olmak üzere Malatya'nın çeşitli yerlerinde sergilerimizi açtık. Yaptığımız sergiler sayesinde ahşap yakma sanatına ilgi her geçen gün artıyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.

Ateş ve ahşap küle değil, sanata dönüşüyor

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10 Nis 2024 - 21:36 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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