Tatlı tüketimini 17.00’den sonraya bırakmayın!

Ramazan Bayramı’nı sağlıklı bir şekilde geçirmek için önerilerde bulunan Diyetisyen Burcu Çoban, her gidilen yerde tatlı tüketmemek gerektiğinin altını çizdi. Diyetisyen Çoban,

“Bayramda özellikle çok şerbetli tatlılar tercih etmemek lazım. Sütlü tatlılar tercih edilebilir. Ayrıca tatlı tüketiminin akşam saat 17.00’den sonraya bırakmazsak çok daha iyi olur”

dedi.

Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte beslenme düzenimizde de birtakım değişimler söz konusu oldu. Peki, özellikle bayram sürecinde yemek ve tatlı tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz? Sindirim sistemimizi bayramla birlikte gelişen değişime nasıl adapte edebiliriz? Bayram ve sonrası süreçte vatandaşlarsa önemli tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Burcu Çoban, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

“YETERLİ VE DENGELİ BİR ÖĞÜNLE GÜNE BAŞLAMAK GEREKİR”

Bayram sürecinin adaptasyon süreci olarak geçirilebileceğini söyleyen Diyetisyen Burcu Çoban,

“Oruçla birlikte uzun zamandır zaten metabolizma hızımız yavaşlamış oldu. O yüzden belki biraz daha yavaş yavaş yemek yiyerek metabolizmamızı bu yeni adaptasyon sürecine alıştırmaya çalışmalıyız. Birden yüklenmemeye çalışmalıyız. Öncelikle bir bayram giriyor araya bayramda tatlılara çok yüklenmemek gerekir. Biraz daha meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilebilir. Mutlaka normal düzenimizde olduğu gibi kahvaltıyla güne başlamak en doğrusu. Sade ama daha sağlam bir kahvaltı ile günde başlamalıyız. Bir yumurta, peynir, tam tahıllı bir ekmeğin olduğu, sebzelerin, zeytinin olduğu, hem yağ grubunun hem protein hem de karbonhidrat grubunun olduğu yeterli ve dengeli bir öğünle güne başlamak gerekir. Yine ara öğünler eklenebilir. Ana öğün ile ara öğünler arasında 2,5-3 saat ara olması gerekiyor. Öğlen yemeği eklenebilir. Adaptasyon sürecini yavaş yavaş ve daha doğru bir şekilde değerlendirebiliriz”

şeklinde konuştu.

“HER GİDİLEN YERDE TATLI TÜKETMEYİN”

Lif içeriği yüksek besinlerin bağırsak florasını düzenleyici etkileri olduğunu dile getiren Diyetisyen Çoban,

“Posa ve lif içeriği yüksek besinler hem daha tok kalmamızı sağlar hem de bağırsak florasını düzenler. Bu nedenle beslenmemizde bulundurulmasının önemi büyüktür, biraz da bağırsaklarda süpürge görevi görürler. Yani bağırsak florasını dengeleyici özellikleri vardır. Bayramda özellikle çok şerbetli tatlılar tercih etmemek lazım. Tatlı ikramında seçici olunabilir ya da azar azar tüketilebilir. Sütlü tatlılar tercih edilebilir. Ayrıca tatlı tüketiminin akşam saat 17.00’dan sonraya bırakmazsak çok daha iyi olur. Her gidilen yerde tatlı tüketmemek gerekir. Tatlı yerine meyve tüketilebilir”

ifadelerinde yer verdi.

“SU İÇMEYE GAYRET EDİN”

Su tüketiminin önemine de dikkat çeken Burcu Çoban,

“Havalar şu sıralar soğuk gidiyor ama yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Bununla beraber su içme isteğimiz de artmış oldu. Yine günde 2-2,5 litre su içmeye, eski düzendeki gibi vücut alıştırmaya çalışmalıyız. Eskiden oruç sürecinde iftar ve sahur arasına bunu sıkıştırmaya çalışıyorduk. Şu an için daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka günlük 2,5-3 litre, 10-12 bardak kadar su içmeye gayret edelim”

diye konuştu.

“ACIKMA HİSSİNİ ENGELLEYEBİLİRİZ”

Sahur alışkanlığının sona ermesiyle birlikte birçok kişide gece yemek yeme alışkanlığı başlıyor. Gece yemek yeme alışkanlığı hakkında bilgi veren Diyetisyen Çoban,

“Gece yemek yeme alışkanlığı bireyin kendisiyle alakalı bir durum. Biraz da kişinin psikolojisine, yaşam alışkanlıklarına bağlı bir şey. Bu süreçte akşam yemeğini belki biraz daha sağlam yapabiliriz. Gece kalmamak, gece atıştırmalıkları yapmamak adına sağlam bir akşam yemeği yapabiliriz. Ya da akşam yemeğinden sonra ufak bir ara öğün yaparak acıkma hissini engelleyebiliriz. Psikolojik bir durumsa da alışkanlıksa da bu maalesef bireyin elindeki bir durum”

açıklamasında bulundu.

Kaynak: BUSABAH gazetesi