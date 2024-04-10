6 bin ağır hasarlı yıkılmayı bekliyor Malatya’da şimdiye kadar kaç konut yıkıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya’da yıkımı gerçekleştirilen konut sayısının 30 bin olduğunu bildirdi. Şehirde yıkımı bekleyen konut sayısı ise 6 bin… İşte detaylar…

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da 30 bin konutun yıkımı Vali Ersin Yazıcı’nın göreve gelmesi ile gerçekleştirildi. Yıkımlar bir taraftan sürerken, kent merkezindeki yaralar devlet eli ile sarılmaya çalışılıyor.

Kent genelinde iş makinelerinin harıl harıl çalıştığı projelerde fore kazıkları ile zeminler sağlamlaştırılıyor. Bölgenin zeminin sulak olması ve birçok yerde yeraltı sularının halen çıkması nedeniyle zemin sıklaştırılmasının ardından temellerini atıldığı ve iş yerlerinin yaklaşık 1 yıl gibi bir zamanda tamamlanması bekleniyor.

30 BİN KONUT YIKILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından edinilen bilgilere göre, Malatya’da yıkımı gerçekleştirilen konut sayısı 30 bin olarak belirtildi. Yıkımı bekleyen konut sayısı 6 bin olduğu belirtiliyor. Mahkemelik olan iş yeri ve konut sayısı ise 4 bin 500 olduğu açıklanırken, mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alının konut sayısı ise 2 bin 250 olarak bildirildi.

“6 BİN KONUTUN YIKIMI MAYIS AYINDA GERÇEKLEŞECEK”

Malatya’da Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından Mayıs ayında 6 bin konutun yıkımının gerçekleşeceği öğrenilirken 2 bin 250 adet orta hasarlı bina mayıs ayı itibarı ile yıkımı gerçekleştirileceği öğrenildi.

“YÜZDE 15’LERDEN, YÜZDE 82’YE ULAŞTI”

Asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya’da yaz ayında yüzde 15’lerde olan yıkım oranı şuan kent genelinde yüzde 82’ye ulaştı. Yıkımı koordine eden Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı sorumlu Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ve Yatırım İzleme Müdürü Cevdet Sel öncülüğünde yürütülen çalışmalarda sona doğru gelindi. Bu kapsamda hasar alan konutların ve iş yerlerinin mahkeme süreci sonuçlanması ile ay içerisinde yıkım işlemlerinin başlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı