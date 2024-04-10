O iller arasında Malatya da var

Doğu Ekspresine rakip olabilecek yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ 19 Nisan 2024’te ilk seferini gerçekleştirecek. Tren gezisi kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya da var.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) turistik tren hattının Ankara’dan, Diyarbakır’a kadar olan güzergahı esnasında yolculara görsel bir şölen sunması hedefleniyor.
Ankara’dan başlayacak seferlerde trenin Kayseri, Malatya ve Elazığ’da mola verileceği ifade edilirken 24 saat sonra trenin Diyarbakır’a ulaşacağı belirtildi.
Güzergah kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya’nın yer alacağı belirtilirken, bu uygulamanın şehirlerin tanıtımına da katkı sunması hedefleniyor.
Turistiktin tren Malatya’ya gelirken yıllardan beri dile getirilen hızlı tren hakkında hala bir gelişmenin olmaması birçok kişi tarafından tepki ile karşılanıyor.
Kaynak: BUSABAH gazetesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.