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O iller arasında Malatya da var

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Doğu Ekspresine rakip olabilecek yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ 19 Nisan 2024’te ilk seferini gerçekleştirecek. Tren gezisi kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya’da var.

O iller arasında Malatya da var malatya haber mask
O iller arasında Malatya da var malatya haber
O iller arasında Malatya da var malatya haber
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Doğu Ekspresine rakip olabilecek yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ 19 Nisan 2024’te ilk seferini gerçekleştirecek. Tren gezisi kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya da var.

O iller arasında Malatya da var

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) turistik tren hattının Ankara’dan, Diyarbakır’a kadar olan güzergahı esnasında yolculara görsel bir şölen sunması hedefleniyor.

O iller arasında Malatya da var

Ankara’dan başlayacak seferlerde trenin Kayseri, Malatya ve Elazığ’da mola verileceği ifade edilirken 24 saat sonra trenin Diyarbakır’a ulaşacağı belirtildi.

O iller arasında Malatya da var

Güzergah kapsamında ziyaret edilecek iller arasında Malatya’nın yer alacağı belirtilirken, bu uygulamanın şehirlerin tanıtımına da katkı sunması hedefleniyor.

O iller arasında Malatya da var

Turistiktin tren Malatya’ya gelirken yıllardan beri dile getirilen hızlı tren hakkında hala bir gelişmenin olmaması birçok kişi tarafından tepki ile karşılanıyor.

O iller arasında Malatya da var

Kaynak: BUSABAH gazetesi

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10 Nis 2024 - 20:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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