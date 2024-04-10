Edirne ve Tekirdağ’a kesinti uyarısı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamaya göre Edirne’de:

“12 Nisan Cuma günü 09.00-10.00 saatleri arasında Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü bölgesine,

13 Nisan Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Salarlı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:

“Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Marmaracıkosb, Merkez, bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.