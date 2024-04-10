Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zahide Yalkızımı’nın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yeşilyurt,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Ay’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sabri Demirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,

52 yaşında vefat eden ve Bağtepe Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hayri Parlakdaş’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Bağcılar Konteynerkent, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Sevgi Gülhan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, MİAD Konteyner Kent Yeşilyurt.”