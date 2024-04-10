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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

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Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı mask
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Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak etkili olurken, Tendürek Geçidi'nde de kar yağışı hakim oldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgede Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek yol temizleme çalışması yürüttü.

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Öte yandan, kış uykusundan uyanan ve yol kenarında yiyecek arayan bir ayı ise ekipler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ayının bölgedeki hareketliliği dikkat çekerken, yetkililer sürücülere ayıların varlığı konusunda uyarılarda bulundu. Sürücülerden, ayıların yolu kullanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaları ve gerekli önlemleri almaları istendi.

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve ayıların hareketliliği nedeniyle sürücülere yönelik ekstra bir uyarı yapılmazken, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu doğal koşullar altında sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını ayarlamaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Nis 2024 - 19:43 - Gündem

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