Kaza anında korkunç çarpışma: 1'i çocuk ve 6 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan - Feke karayolunda Kozan Barajı Köprüsü'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İsmail İ. yönetimindeki 80 ABP 947 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mehmet Y.'nin kullandığı 80 AUA 347 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 47 yaşındaki Ümmügülsüm Y., 84 yaşındaki Battal Y., 34 yaşındaki Mustafa Tunahan K., 34 yaşındaki Sariye K., 7 yaşındaki Feyza Betül K. ve 53 yaşındaki Mahmut İ. yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 7 yaşındaki Feyza Betül K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı