Feci trafik kazası: 1'i polis 6 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 1'i polis olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, Tepealtı Mahallesi Çarşamba Salıpazarı karayolu üzerinde gerçekleşti. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, 55 VB 808 plakalı hafif ticari aracı kullanan Neslihan Ezgi Çelebi'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu araç, yoldan çıkarak su kanalı yanına uçtu.
Kazada, araç içerisinde bulunan polis memuru Enver Çelebi ile birlikte Bilgihan Ece Karaca, Meral Çelebi, Elif Ece Çelebi ve Nurcan Çelebi isimli 5 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis memuru Enver Çelebi ise ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve olayın detayları incelenmeye devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.