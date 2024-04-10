Sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, şehirde olumsuz etkilere neden oldu. Doluya yakalanan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle, özellikle şehrin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Dolu yağışı sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar da ani yağıştan korunmak için çeşitli önlemler aldılar.

Bazı vatandaşlar doludan korunmak için duvar kenarlarına sığınırken, araçlarını korumak isteyenler ise battaniye ve halılarla araçlarını örtmeye çalıştılar.

Yağışın etkisiyle trafikte aksamalar yaşandı ve sürücüler zorlu bir sürüş deneyimiyle karşılaştılar. Yaya geçitlerinde de dolu yağışı nedeniyle yayaların ilerlemekte zorlandığı gözlendi.

Gaziantep Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde gerekli önlemleri alarak su birikintilerini tahliye etmeye çalıştılar.

Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü ise vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve yağışın etkili olduğu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı