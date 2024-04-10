Bayram sonrası sağlıklı beslenme tavsiyeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Gültaç Dayı, Ramazan Bayramı sonrası sağlıklı beslenme ve sindirim konularında önemli tavsiyelerde bulundu.

Bayram coşkusunun ardından sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geri dönüş sürecinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dayı, aşırı yeme eğilimlerinin ve sindirim sorunlarının önlenmesi için bazı önerilerde bulundu.

Dayı'nın tavsiyeleri şu şekilde:

1. Tatlı Tercihinde Sütlü veya Meyveli Tatlılar Öncelikli Olmalı: Hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmek sindirim sistemini daha az yorar ve sağlıklı bir alternatif sunar. Günde en az 2 porsiyon meyve tüketmek tatlı isteğini azaltabilir.

2. Güne Kahvaltı ile Başlayın: Güne yeterli enerji ile başlamak gününüzü daha sağlıklı seçimlerle geçirmenizi sağlar. Kahvaltıda esmer ekmek ve bol çiğ sebzeler bulundurmak önemlidir. Bayram sofralarında ise düşük kalorili, yüksek hacimli besinler tercih edilmeli.

3. Porsiyon Kontrolüne Dikkat Edin: Öğünlerde porsiyon kontrolü sağlamak sindirimi kolaylaştırır ve sağlıklı bir metabolizma için önemlidir. Özellikle et tüketiminin arttığı bayram günlerinde yağsız etler tercih edilmeli ve yanında sebze veya salata ile tüketilmelidir.

4. Besinleri İyi Çiğneyin: Besinleri iyi çiğnemek sindirimi kolaylaştırır ve sindirim sorunlarını önler. Küçük lokmalar halinde çiğnemek sindirim sistemine yardımcı olur.

5. Yeterli Su Tüketimi: Günde en az 2 litre su içmek sindirim sistemini düzenler ve metabolizmayı hızlandırır. Özellikle çay ve kahve tüketimine dikkat edilmeli, su içmeye öncelik verilmelidir.

6. Hareketi Artırın: Bayram tatili sürecinde yapılacak yürüyüşler sindirimi hızlandırır ve metabolizmayı canlandırır. Günlük 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Gültaç Dayı, bu tavsiyelerin sindirim problemlerini ve aşırı yeme eğilimlerini önlemeye yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı