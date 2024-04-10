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Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı

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Van'ın Başkale ilçesi, bayram sabahına beklenmedik bir kar sürpriziyle uyandı.

Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı mask
Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı
Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı
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Van'ın Başkale ilçesi, bayram sabahına beklenmedik bir kar sürpriziyle uyandı. Etkili olan kar yağışı ilçe merkezini ve çevresini beyaza bürüdü, bayram namazına giden vatandaşlar karla kaplı yollarla mücadele etmek zorunda kaldılar.

Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gelen kar yağışıyla birlikte Başkale ilçe merkezi ve kırsal mahalleler karla kaplandı. Özellikle Yukarı Dallı Mahallesi Doyum mezrasında 3 metreyi bulan yolda çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı

Bayram namazını kıldıktan sonra mezarlıklara giden vatandaşlar, karla kaplanan yakınlarının mezarlarını temizledi ve dua etti. Karla kaplı yollar nedeniyle zorlu bir süreç geçiren vatandaşlar, bir yandan bayram coşkusunu yaşarken bir yandan da karla mücadele etmeye çalıştılar.

Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı

Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundular. Kar yağışının etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlar kar sürpriziyle bayram sabahına uyandı

Başkale ilçesi ve çevresindeki kar yağışıyla ilgili olarak valilik ve ilgili kurumlar sürekli olarak vatandaşları bilgilendirme ve yardım için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van, Başkale, Bayram, Yağış, kar yağışı, meteoroloji, uyarı, Doyum mezrası, Bayram namazı

10 Nis 2024 - 18:36 - Gündem

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