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21 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği çember operasyonuyla 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

21 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı mask
21 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği çember operasyonuyla 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

21 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Operasyon kapsamında aranan ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan M.G. isimli şahıs, Şehitkâmil İlçesi'nde bir bağ evinde saklandığı adres tespit edilerek jandarma ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla yakalandı.

21 yıl 3 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Yakalanan M.G., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına yürüttüğü operasyonlarla suçluların adalet önüne çıkarılmasında kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 Nis 2024 - 18:32 - Gündem

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