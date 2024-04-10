Sel felaketinde bir vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari'nin Durankaya beldesi, şiddetli yağışların etkisiyle sel felaketiyle sarsıldı. Yağışlar, bir vatandaşın hayatına mal oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden yoğun yağışlar, Hakkari'de yaşayanları olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde Durankaya beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ali Üzüm, küçükbaş hayvanlarını otla beslemek için hareket ettiği sırada ayağının kayması sonucu dereye düştü.

Sel sularının debisinin yükselmesiyle birlikte akıntıya kapılan Ali Üzüm, yakınları tarafından dereden çıkarıldıktan sonra hemen Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Üzüm kurtarılamadı.

Ali Üzüm'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Durankaya beldesinde defnedilecek.

Durankaya beldesi sakinleri, sel felaketinin yol açtığı bu acı kaybın ardından birlik ve dayanışma içinde olup, aileye destek vermeye devam ediyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı