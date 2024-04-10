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Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde acı ve hüzün dolu anlara sahne oldu.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu mask
Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu
Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde acı ve hüzün dolu anlara sahne oldu. Depremzede aileler, bayramlarını yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek Kur'an okuyup dualar etmekle geçirdi.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

Depremin etkilediği Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinden sonra binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte, depremzede aileler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sevdiklerini mezarlıkta ziyaret etti. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kapıçam Mezarlığı, depremzede vatandaşların ilk durağı oldu.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

Mezarlıkta, din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar eşliğinde, depremzede vatandaşlar bir araya geldi. Dualarda hep birlikte "amin" diyen depremzede aileler, mezarlar başında gözyaşlarına boğuldu. Kimi vatandaşlar mezarları temizlerken, kimileri de sulama işlemlerini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

Bir depremzede kadın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Yeğenim depremde vefat etti ve bugün doğum günüydü. Eğer yaşasaydı 5 yaşında olacaktı. Ablam, yeğenim ve eniştem depremde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah kimsenin başına böyle bir felaket vermesin."

Mezarlıkta görev yapan din görevlisi Yusuf Gönlü ise,

"Allah rahmeti ile muamele eylesin. Kur'an okuyoruz, dualar ediyoruz. Onları teselli etmeye çalışıyoruz"

şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, depremzede ailelerin bir araya gelerek sevdiklerini anma ve dualarla anma geleneği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de sürdü.

Kahramanmaraş'ta depremzede aileler, bayramın ilk gününde mezarlıklarda buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Nis 2024 - 18:26 - Gündem

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