Yürütülen kuş halkalama çalışmalarıyla yaban hayatı korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), kuşların göçleri, üremeleri ve hayatta kalma başarıları gibi verileri elde etmek amacıyla yürütülen halkalama çalışmaları kapsamında 2023 yılında etkileyici bir başarı elde etti. Bu yıl içerisinde 190 farklı türde toplam 23 bin 794 kuş halkalandı.

Türkiye'nin önemli göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle DKMP tarafından yürütülen halkalama çalışmaları, kuşların göçleri ve popülasyon dinamiklerinin araştırılmasına olanak sağlıyor. Halkalama işlemi, kuşların tanınması ve morfometrik ölçümlerin yapılabilmesi için kullanılıyor. Bu süreçte kuşların türü, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgiler kaydedildikten sonra halkalar, kuşların bacaklarına takılıyor.

Ülkede 2002 yılına kadar düzenli ve kapsamlı halkalama çalışmaları yapılmazken, DKMP'nin öncülüğünde 2002 yılında Ulusal Halkalama Programı (UHP) başlatıldı. UHP kapsamında yapılan çalışmalar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki halkalama istasyonlarında gerçekleştiriliyor ve uluslararası kuruluşlara rapor ediliyor.

Bu çalışmaların sonuçlarından biri olan kelaynakların soyunun tükenmesinin önlenmesi oldu. Kelaynaklar, üreme mevsimi dışında kafeslerde tutularak özel halkacılar tarafından halkalandı. Ayrıca flamingoların halkalanması için İzmir Gediz Deltası'nda önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

DKMP, ayrıca nesli tehlike altındaki türler için eylem planları hazırlayarak uygulamaya koydu. Bu planlar çerçevesinde turnaların üreme, beslenme ve kışlama alanlarının tespiti için halkalama ve uydu izleme çalışmaları yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin zengin yaban hayatını korumak için yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, halkalama çalışmalarının yaban hayatının korunması ve bilimsel araştırmalara katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı