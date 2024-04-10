Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Şehir merkezinde başlayan yağmurun ardından ortaya çıkan sis özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta yer alan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak seyir etmek zorunda kaldı.

Yaşanan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve yavaş seyretmeleri gerektiği belirtildi. Trafik ekipleri de sürücülere sis ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı