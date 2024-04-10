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Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

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Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi mask
Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi
Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi
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Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

Şehir merkezinde başlayan yağmurun ardından ortaya çıkan sis özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta yer alan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak seyir etmek zorunda kaldı.

Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

Yaşanan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve yavaş seyretmeleri gerektiği belirtildi. Trafik ekipleri de sürücülere sis ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yoğun sis yüksek kesimlerde trafik akışını olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Sis, Trafik, Ulaşım, Van-Hakkari karayolu, Kurubaş Geçidi, Güzeldere Geçidi, kar yağışı

10 Nis 2024 - 18:05 - Gündem

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