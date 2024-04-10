Otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kazada, araçta başka kişi olup olmadığına dair araştırmalar sürüyor.

31 ANJ 095 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtuğu belirlendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Yardım hattını araması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen 4 şahıstan 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirirken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, ekipler araçta başka kişi olup olmadığını araştırmaya devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı