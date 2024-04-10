2 bin 896 iş yeri denetlendi

Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ramazan ayı öncesinde başlatılan ve Ramazan boyunca devam eden gıda denetimleri kapsamında, Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bozuk ve tarihi geçmiş gıdaların yanı sıra fahiş fiyat uygulamaları da gözden geçirildi. Ekipler, bazı firmaları uyarırken, bazılarına ise cezai işlem uyguladı.

Ramazan sonrasında ve bayram boyunca da sürecek olan denetimlerin, halkın sağlığı ve ekonomisi için önemli olduğu belirtildi. Bu denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin sağlıklı gıdalara erişiminin korunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı