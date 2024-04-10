Direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken fenalaşan sürücü, kaza yaparak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay, İnebolu-Abana karayolunda gerçekleşti.

34 RL 1860 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken fenalaşan Mustafa Sertdemir'in, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın yol kenarındaki çukura düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sertdemir, hemen İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Sertdemir, hastanede yaşamını yitirdi. Sertdemir'in kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı