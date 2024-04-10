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Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti mask
Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Olayın meydana geldiği bölgeye hızla ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, araç ön kısmından alev alarak yangın çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, Sanayi Mahallesi, araç, yangın, itfaiye

10 Nis 2024 - 17:50 - Gündem

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