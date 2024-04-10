Hafif ticari araç alev aldı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde seyir halindeyken alev alan bir hafif ticari araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olayın meydana geldiği bölgeye hızla ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre, araç ön kısmından alev alarak yangın çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın sonucunda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.