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Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti

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Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu bir atmosferde geçiyor.

Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti mask
Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti
Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti
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Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu bir atmosferde geçiyor.

Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti

Bayramın birinci gününde vatandaşlar, sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek üzere mezarlıklara akın etti. Acı, hüzün ve gözyaşlarının sel olduğu mezarlıkta, bazıları mezar taşlarına sarılarak ağlarken, bazıları dua etti, bazıları ise sevdiklerinin mezarlarına bakarak donup kaldı.

Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti

Bayramı hüzün ve keder içinde geçiren Adıyamanlılar, aynı felaketin bir daha yaşanmamasını dilerken, artık bayramı bayram tadında yaşayamadıklarını vurguladı. Gözyaşları içinde birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, depremden sonra her bayram olduğu gibi bu bayramda da kaybettikleri sevdikleri için dua etti.

Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, deprem, Ramazan Bayramı, Mezarlık, ziyaret, can kaybı

10 Nis 2024 - 17:44 - Gündem

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