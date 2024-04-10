Acı dolu bir bayram: Adıyaman’da gözyaşlarıyla mezarlık ziyareti

Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde binlerce insanın hayatını kaybetmesinin ardından Ramazan Bayramı buruk ve acı dolu bir atmosferde geçiyor.
Bayramın birinci gününde vatandaşlar, sevdiklerinin mezarlarını ziyaret etmek üzere mezarlıklara akın etti. Acı, hüzün ve gözyaşlarının sel olduğu mezarlıkta, bazıları mezar taşlarına sarılarak ağlarken, bazıları dua etti, bazıları ise sevdiklerinin mezarlarına bakarak donup kaldı.
Bayramı hüzün ve keder içinde geçiren Adıyamanlılar, aynı felaketin bir daha yaşanmamasını dilerken, artık bayramı bayram tadında yaşayamadıklarını vurguladı. Gözyaşları içinde birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, depremden sonra her bayram olduğu gibi bu bayramda da kaybettikleri sevdikleri için dua etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.