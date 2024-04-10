Otomobil kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan ve Taşlıca Mahallesi mevkisinde, akşam geç saatlerde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin yoldaki çukura çarpması sonucu sürücü Bilal Sarıboğa (23) hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe'den bayram için Küçükboğaziye Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine giden Sarıboğa'nın kontrolündeki aracın, Akdoğan ve Taşlıca mevkisinde yoldaki çukura çarpmasıyla gerçekleşti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ancak sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, sürücü Sarıboğa'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazaya ilişkin detaylı inceleme ve soruşturma ise jandarma ekipleri tarafından başlatıldı. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı ve Sarıboğa'nın yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı