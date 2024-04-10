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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı mask
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 19.45’te başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da yapılacak. Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olimpiakos’a konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Viktoria Plzen - Fiorentina
Olimpiakos - Fenerbahçe
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# UEFA Avrupa konferans ligi, çeyrek final turu, maç, spor, fenerbahçe, Yunan, Olimpiakos

10 Nis 2024 - 17:38 - Spor

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