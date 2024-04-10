UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 19.45’te başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da yapılacak. Fenerbahçe, Yunan temsilcisi Olimpiakos’a konuk olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Viktoria Plzen - Fiorentina
Olimpiakos - Fenerbahçe
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.