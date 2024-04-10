Depremde ailesini kaybeden baba: "Bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı"

Adana'da deprem felaketinde bütün ailesini kaybeden Fatih Karaca, gözyaşları içinde,

"Dünya kadar malım olsa ne yazar, bayramda boynuma sarılan bir evladım kalmadı"

diyerek yürekleri dağladı.

Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiği deprem bölgesinde vatandaşlar, bayramın ilk gününde yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nı ziyaret edenler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, mezar taşlarını temizledi ve çiçek bıraktı. Ancak, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Fatih Karaca için bayram, büyük acıyla geçiyor.

"Dünya kadar malım olsa ne ki, bayramda sarılacak bir evladım kalmadı"

diyen baba Karaca yaptığı açıklamada, depremde ailesini kaybettiğini dile getirdi. İşte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulan Karaca,

"Bu acı anlatılmaz. Her şey düğümleniyor boğazımda. Baba diyerek yanıma gelen kimse kalmadı"

dedi.

13 yaşındaki kızı İrem Karaca'nın da depremden bu yana kayıp olduğunu belirten Karaca,

"Bu acı anlatılmıyor. Baba diyerek yanıma gelen kimse kalmadı. Ailemi 6 gün sonunda enkazdan çıkarttım. Annem ve kayınvalidem de hayatını kaybetti. Kızım gelir diye bekliyorum ama yok. Enkazı üç sefer aradık ama yok çıkmadı"

şeklinde konuştu.

Karaca, DNA testinin sonuçlarının hiçbir şekilde uyuşmadığını dile getirerek,

"Gelecek diyerekten Allah’a dua ediyoruz. Yakınlarımla, sevdiklerimle dua ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı