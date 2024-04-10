Sivasspor’da Trabzonspor mesaisi

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Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile Sivasspor 12 Nisan Cuma günü saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı