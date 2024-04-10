10 Nis 2024 - 17:26- Gündem G:

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşanan olayda, 7 yaşındaki N.Y. isimli kız çocuğu, evlerinin 5. katından camdan dışarıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı mask
5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı
5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşanan olayda, 7 yaşındaki N.Y. isimli kız çocuğu, evlerinin 5. katından camdan dışarıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

Olayın ardından çocuğun önce zemin katta bulunan bir iş yerinin tentesine ardından da yere düştüğünü görenler, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine ulaşmasının ardından, ağır yaralanan kız çocuğuna ilk müdahale yapıldı ve ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu trajik olay, mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğarken, ailenin ve çocuğun sağlık durumuyla ilgili endişeler de artıyor.

5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa, Osmangazi, Çırpan Mahallesi, Çocuk, iş yeri, yaralı, müdahale

10 Nis 2024 - 17:26 - Gündem

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