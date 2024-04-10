5. kattan düşen 7 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşanan olayda, 7 yaşındaki N.Y. isimli kız çocuğu, evlerinin 5. katından camdan dışarıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Olayın ardından çocuğun önce zemin katta bulunan bir iş yerinin tentesine ardından da yere düştüğünü görenler, hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine ulaşmasının ardından, ağır yaralanan kız çocuğuna ilk müdahale yapıldı ve ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu trajik olay, mahalle sakinlerini derin üzüntüye boğarken, ailenin ve çocuğun sağlık durumuyla ilgili endişeler de artıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.