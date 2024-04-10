Ramazan bayramı sonrası sindirim sorunlarına karşı çörek otu yağı tavsiyesi

Ramazan Bayramı boyunca kontrolsüz tüketilen tatlılar ve çeşitli ikramlar, sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

Metabolizmanın ani hızlanmasıyla ortaya çıkabilecek hazımsızlık rahatsızlığına karşı önerilerde bulunan uzmanlar, çörek otu yağı kullanımını tavsiye ediyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, Ramazan Bayramı'nda tüketilen tatlılar ve ikramların midenin sıkıntı yaşamasına neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, bayramın ilk gününden itibaren her öğünde sabah, öğlen ve akşam birer tatlı kaşığı çörek otu yağının kullanılmasını öneriyor. Çörek otu yağının düzenli kullanımının kan şekerinin dengelenmesine ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olduğunu vurguluyor.

Pıçak, çörek otu yağının kullanımının kolaylaştıkça şifasını almanın da daha kolay olduğunu belirtiyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin çörek otu yağını kullanabileceğini ifade ediyor. Yaşlılardan çocuklara kadar her yaş grubuna çörek otu yağının günde birer tatlı kaşığı şeklinde kullanılmasını tavsiye ediyor.

Çörek otu yağının birçok şekilde tüketilebileceğini dile getiren Pıçak, özellikle bal içerisinde çörek otu tozunun kullanılmasını öneriyor. Çörek otunun unlu mamullerle de birlikte kullanılabileceğini ve yoğurdun üzerine serpilmesinin sindirim sistemini rahatlattığını belirtiyor.

Son olarak, günlük yaşamda düzenli olarak çörek otu yağı tüketen Hasan İşeden, ürünün boğaz yanması ve mide hazımsızlığı gibi durumlarda çok etkili olduğunu ve çocuklarına da düzenli olarak verdiğini söylüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı