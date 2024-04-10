Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı