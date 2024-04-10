- Spor

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Samsunspor, maç, hazırlık, antreman, Fernando Santos

10 Nis 2024 - 17:19 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL