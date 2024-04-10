Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs ile market çalışanı arasında yaşanan tartışma kanlı bir sonla sonuçlandı.
Tartışmanın ardından kontrolünü kaybeden şahıs, çorabının içinden çıkardığı bıçakla çalışanın üzerine yürüdü. Olaya müdahale eden vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak şahıs bir süre boyunca elindeki bıçakla diğer market çalışanlarına da saldırdıktan sonra marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu korkunç olay, çevrede büyük endişeye neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.