Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs ile market çalışanı arasında yaşanan tartışma kanlı bir sonla sonuçlandı.

Tartışmanın ardından kontrolünü kaybeden şahıs, çorabının içinden çıkardığı bıçakla çalışanın üzerine yürüdü. Olaya müdahale eden vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak şahıs bir süre boyunca elindeki bıçakla diğer market çalışanlarına da saldırdıktan sonra marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu korkunç olay, çevrede büyük endişeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı