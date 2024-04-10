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Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti

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Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs ile market çalışanı arasında yaşanan tartışma kanlı bir sonla sonuçlandı.

Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti mask
Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti
Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti
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Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir zincir markette gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs ile market çalışanı arasında yaşanan tartışma kanlı bir sonla sonuçlandı.

Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti

Tartışmanın ardından kontrolünü kaybeden şahıs, çorabının içinden çıkardığı bıçakla çalışanın üzerine yürüdü. Olaya müdahale eden vatandaşlar, şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak şahıs bir süre boyunca elindeki bıçakla diğer market çalışanlarına da saldırdıktan sonra marketten ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu korkunç olay, çevrede büyük endişeye neden oldu.

Elazığ'da market tartışması kanlı sonla bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Rüstempaşa Mahallesi, zincir market, market, market çalışanları, bıçaklı saldırı, tartışma

10 Nis 2024 - 17:17 - Asayiş

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