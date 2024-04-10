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Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşanan yağmur ve ardından gelen sel, dere yataklarından dökülen suların etkisiyle Van Gölü'nü kahverengine boyadı.

Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü mask
Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü
Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü
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Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşanan yağmur ve ardından gelen sel, dere yataklarından dökülen suların etkisiyle Van Gölü'nü kahverengine boyadı.

Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

Meteorolojinin uyarısının ardından Ahlat ilçesinde başlayan yağışlar sonrasında oluşan sel suları, özellikle Çarho Deresi üzerinden Van Gölü'ne aktı.

Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

Ahlat-Tatvan yolu boyunca 10 kilometrelik alandan dökülen sel suları, Van Gölü'nü kahverengi bir renge bürürken, bu etkileyici manzara havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği toprak ve çamurun etkisiyle ortaya çıkan bu görüntü, bölgedeki doğa olaylarının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bitlis, Ahlat, yağmur, Sel, Yağış, meteoroloji, Ahlat-Tatvan yolu, sel suları, Çarho Deresi

10 Nis 2024 - 17:12 - Yaşam

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