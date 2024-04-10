Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşanan yağmur ve ardından gelen sel, dere yataklarından dökülen suların etkisiyle Van Gölü'nü kahverengine boyadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Ahlat ilçesinde başlayan yağışlar sonrasında oluşan sel suları, özellikle Çarho Deresi üzerinden Van Gölü'ne aktı.

Ahlat-Tatvan yolu boyunca 10 kilometrelik alandan dökülen sel suları, Van Gölü'nü kahverengi bir renge bürürken, bu etkileyici manzara havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği toprak ve çamurun etkisiyle ortaya çıkan bu görüntü, bölgedeki doğa olaylarının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı