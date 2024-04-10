Ahlat'ta yağmur ve sel sonrası Van Gölü kahverengine büründü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşanan yağmur ve ardından gelen sel, dere yataklarından dökülen suların etkisiyle Van Gölü'nü kahverengine boyadı.
Meteorolojinin uyarısının ardından Ahlat ilçesinde başlayan yağışlar sonrasında oluşan sel suları, özellikle Çarho Deresi üzerinden Van Gölü'ne aktı.
Ahlat-Tatvan yolu boyunca 10 kilometrelik alandan dökülen sel suları, Van Gölü'nü kahverengi bir renge bürürken, bu etkileyici manzara havadan görüntülendi. Sel sularının getirdiği toprak ve çamurun etkisiyle ortaya çıkan bu görüntü, bölgedeki doğa olaylarının gücünü ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.