Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde, Gazi Huzurevi sakinleri unutulmadı.
Vali Doç. Dr. Ömer Toraman önderliğinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer siyasi parti temsilcileri, bayram sevincini huzurevi sakinleriyle paylaştı.
Protokol üyeleri, yaşlılara karanfil takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu ve ardından uzun süre keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaret, yaşlıların yalnız olmadığını hissettirirken, bayramın coşkusunu da paylaşma fırsatı sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.