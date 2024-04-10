Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde, Gazi Huzurevi sakinleri unutulmadı.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman önderliğinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer siyasi parti temsilcileri, bayram sevincini huzurevi sakinleriyle paylaştı.

Protokol üyeleri, yaşlılara karanfil takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu ve ardından uzun süre keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaret, yaşlıların yalnız olmadığını hissettirirken, bayramın coşkusunu da paylaşma fırsatı sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı