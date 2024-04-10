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Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

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Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde, Gazi Huzurevi sakinleri unutulmadı.

Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet mask
Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet
Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet
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Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferinde, Gazi Huzurevi sakinleri unutulmadı.

Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman önderliğinde, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve diğer siyasi parti temsilcileri, bayram sevincini huzurevi sakinleriyle paylaştı.

Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

Protokol üyeleri, yaşlılara karanfil takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu ve ardından uzun süre keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Bu anlamlı ziyaret, yaşlıların yalnız olmadığını hissettirirken, bayramın coşkusunu da paylaşma fırsatı sundu.

Yaşlılara bayram ziyareti ve keyifli sohbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Ramazan Bayramı, Gazi Huzurevi, Ömer Toraman, Erol Keleş, Şahin Şerifoğulları, Bayram, bayram ziyareti, huzurevi

10 Nis 2024 - 16:08 - Yaşam

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