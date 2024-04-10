- Gündem

Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı mask
Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı
Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, yangın nedeniyle bölgeye hızla müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından, ekipler yangını başarıyla söndürdü.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı incelemeler ve çalışmalar ise devam ediyor.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Eyyübiye, Sanayi Bölgesi, tekstil fabrikası, yangın, itfaiye

10 Nis 2024 - 16:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL