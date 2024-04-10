Şanlıurfa'da tekstil fabrikası yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangın nedeniyle bölgeye hızla müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmanın ardından, ekipler yangını başarıyla söndürdü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı incelemeler ve çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı