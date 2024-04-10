Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı.

Şehitkamil ilçesinde bir şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 1 milyon TL değerinde sahte şampuan ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, piyasa değeri 1 milyon TL olan 14 bin 400 adet 570 ml’lik sahte şampuan bulundu. İ.S.A. isimli şüpheli şahıs, olayla ilgili olarak gözaltına alındı ve hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Bu önemli operasyon, Gaziantep’te kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlendiğini ve sahte ürünlerin piyasaya sürülmesine karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü göstermektedir. Kamuoyuna yapılan bu duyuru, halkın güvenliği ve sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı