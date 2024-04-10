Otomobil su kanalına yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin su kanalına yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine giden Selim S. idaresindeki 55 AGY 104 plakalı otomobil, Besni Yol Ayrımı Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlandı.
Meydana gelen kazada sürücü Selim Solak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Hanifi D. ve Mehmet Mustafa K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.