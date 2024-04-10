Otomobil su kanalına yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin su kanalına yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine giden Selim S. idaresindeki 55 AGY 104 plakalı otomobil, Besni Yol Ayrımı Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Selim Solak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammed Hanifi D. ve Mehmet Mustafa K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı