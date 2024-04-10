Konteyner esnafının çilesi bitmiyor İş var, müşteri var, park edecek yer yok

Bayram nedeni ile iş yoğunlukları olduğunu kaydeden Terzi Cemal Güner, işlerinin iyi olduğunu ancak yerlerinin kötü olduğunu kaydetti. Malatya Şeker Fabrikası’nın önündeki kaldırımlara konulan konteynerde hizmet veren Esnaf Güner,

“Araba park edecek yer yok. Gelen müşteri bir dakika arabayı park edecek olsa trafik birbirine giriyor. İşimiz var ama çok sıkıntı çekiyoruz, çok perişan haldeyiz. 8-9 aydır buradayız. Bir lavabo bile yok”

dedi.

Ramazan Bayramı’na 10 günü kala terzilerde yaşanan yoğunluk bayramın birinci gününde de devam ediyor. Bayram nedeni ile yeni kıyafet alan ya da özel dikim kıyafet diktirmek isteyen vatandaşlar terzilerin yolunu tuttu. Terziler işlerinin yoğun olduğunu belirtseler de deprem bölgesinde özellikle konteynerde çalışmanın zor olduğunu kaydettiler. Depremlerin ardından Malatya Şeker Fabrikası’nın önündeki kaldırımlara konulan konteynerde hizmet vermeye başlayan terzi esnafları BUSABAH’a konuşarak yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler.

“İŞİMİZ VAR AMA ÇOK SIKINTI ÇEKİYORUZ”

1987 yılından beri terzilik yaptığını söyleyen Cemal Güner isimli esnaf, Depremden önce yerim Valiliğin oradaydı ama oranın orta hasarlı olduğu ve yıkılacağı söylendi. Ondan sonra Şeker Fabrikası’nın önündeki kaldırıma konulan konteynerlere taşındık. Bayram nedeni ile yoğunluğumuz var. Fakat yerimiz iyi değil. Getirmişler çevre yolunun yanına koymuşlar. Araba park edecek yer yok. Gelen müşteri bir dakika arabayı park edecek olsa trafik birbirine giriyor. Ayrıca burada birkaç esnaf kaldık. Yetkililer buraya geldiler, buradaki esnaflara görüştüler ‘Siz burada çok çektiniz, sizi daha güzel bir yere alacağız’ dediler ama olmadı. İlgilenende olmadı. Kurumlara gidiyoruz sıkıntılarımızı anlatıyoruz her kurum bir diğerine gönderiyor. Çok mağduruz. İşimiz var ama çok sıkıntı çekiyoruz, çok perişan haldeyiz. 8-9 aydır buradayız. Bir lavabo bile yok. Cami vardı, kilitlendi” şeklinde konuştu.

“HAZIR GİYİM ÇOK PAHALI”

İş sıkıntısı çekmediklerini dile getiren Güner,

“Bayram yoğunluğu çok, terzilerin gerçekten işi iyi ama bizim bura iyi değil. Biz eski terzi olduğumuz için belli bir çevremiz var, belli bir müşteri potansiyelimiz var onun için iş sıkıntısı çekmiyoruz. Bayram nedeni ile erkek takımı dikiyorum. Hazırın çok pahalı olmasından dolayı dikim biraz daha avantajlı olduğu için vatandaşlar genelde özel dikimi tercih ediyor. Hazır giyim çok pahalı. Örneğin bizde bir takım elbise en pahalısı 8-10 bin, hazır markalar 30-40 bin. En kaliteli pantolonu ben burada 2 bin 500’e dikiyorum mağazadan alıp getiriyorlar, etiketine bakıyorum 5-6 bin lira. İşimiz çok şükür iyi ama yer sıkıntı. Merkezi bir yerde istemiyoruz bir arabanın park edebileceği bir yer olsun, bir de lavabo olsun istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ESKİ YOĞUNLUK YOK”

1997’den beri terzilik yaptığını kaydeden Nihat Akça isimli terzi esnafı ise, eski bayramlardaki gibi bir yoğunluk olmadığını belirterek,

“Depremden önce yerim valiliğin arkasındaydı, orası yıkılınca Şeker Fabrikasının önündeki alanda konteyner verdiler. Şimdi burada çalışıyorum ama deprem bölgesi olduğundan dolayı iş yok. Eski yoğunluk yok. Normalde arife gününde başımızı kaşıyacak vakit bulamazdık ama şu an elimde sadece 2 parça var. Tabii burası şehir merkezine uzak olduğu için bu da işleri etkiliyor”

açıklamasında bulundu.