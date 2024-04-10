10 Nis 2024 - 15:20- Gündem G:

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

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Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü. Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı. O anlar duygu dolu anlar yaşattı.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti malatya haber mask
Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti malatya haber
Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti malatya haber
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Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü. Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı. O anlar duygu dolu anlar yaşattı.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı tacizi sonucunda ağır yaralanan ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde’de düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.
Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Niğde merkeze bağlı Değirmenli Kasabasındaki baba evinden helallik alınmasının ardından 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’in naaşı, kasaba meydanına getirildi.

Şehidin annesi Gülbahar ve babası İdris Aslan, eşi Kübra Aslan, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

ŞEHİDİN KIZI BABASIYLA VEDALAŞTI

Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı. Şehit Hikmet Aslan’ın cenazesi, kasaba meydanında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Değirmenli Kasabası meydanında düzenlenen törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramda babaların eli öpülür Minik Rüveyda babasına veda etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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10 Nis 2024 - 15:20 Malatya- Gündem

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