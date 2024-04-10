Bu bayram da mekan değişmedi Malatyalılar AVM’lere akın etti

Kahramanmaraş depremlerin üzerinden 14 ay gibi bir zaman dilimi geçmesine rağmen hala şehirde insanların sosyal anlamda gezip dolaşabileceği mekanlar yok denecek kadar az. Bayramda vatandaşlar yıkık, dökük ve hasarlı binalarla dolu şehir merkezinde gezmek yerine alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih ediyorlar.

Bu bayram da geçen bayramlarda olduğu gibi birçok vatandaş Malatya Park AVM’ye akın etti. Bayram nedeni ile çalışma saatlerinde değişiklik yapılan AVM’nin önünde uzun kuyruklar ve kalabalık oluştu.

Malatya’da havanın 2-3 gündür yağışlı olması nedeni ile alışveriş yapamayan vatandaşlar hem alışveriş yapmak hem de gezerek vakit geçirmek amacı ile alışveriş merkezlerine akın ettiler.

Depremlerin ardından zaman zaman Malatya Park AVM’nin de hasar aldığı belirtilse de hatta çoğu vatandaş artçı sarsıntılara AVM’de yakalansa da vatandaşlar şehrin tek sosyal mekanı olan Malatya Park AVM’den vazgeçmiyorlar.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü 14.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veren Malatya Park AVM’nin önünde kapı açılışında saatlerce önce uzun kuyruklar ve kalabalıklar oluştu.